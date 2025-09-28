İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Can Holding soruşturması kapsamında yurt dışında olduğu belirtilen iş insanı Turgay Ciner hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldığını açıkladı.

Başsavcılıktan açıklama

Başsavcılık, Can Holding yetkililerine yönelik “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “örgütü yönetme”, “kara para aklama” ve “nitelikli dolandırıcılık” suçlamalarıyla yürütülen soruşturma kapsamında yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, örgüt yöneticisi olduğu öne sürülen Kemal Can’ın 28 Eylül’de tutuklandığı hatırlatıldı.

Medya şirketleri üzerinden iddialar

Soruşturma dosyasında, Can Holding’in 22 Aralık 2024’te yaptığı pay alım-satım sözleşmesiyle Turgay Ciner’e ait Ciner Medya Grubu şirketlerinin satın alındığı belirtildi.

Habertürk, Show TV, HT Spor TV, C Yapım ve Boğaziçi Radyo gibi kuruluşların da aralarında bulunduğu medya şirketlerinin bu süreçte suç gelirleriyle finanse edildiğine dair kuvvetli şüphe bulunduğu aktarıldı.

Ciner Grup şirketlerine kayyum

Başsavcılık, Ciner Grup bünyesindeki Park Holding A.Ş., AFC İthalat İhracat Turizm A.Ş., Zeyfa İthalat İhracat A.Ş. ve Silopi Elektrik Üretim A.Ş.’ye kayyum atandığını bildirdi.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), 28 Eylül tarihli kararla şirketlerin yönetimine getirildi.

Operasyonel çalışmalar

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele ekipleri, aynı tarihte Park Holding ve bağlı şirketlere yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.

Şirket yöneticileri arasında bulunan 10 şüpheli hakkında gözaltı, arama ve el koyma işlemleri başlatıldı.

Süreç devam ediyor

Başsavcılık, soruşturmanın titizlikle yürütüldüğünü ve gelişmelerin kamuoyu ile paylaşılacağını duyurdu.