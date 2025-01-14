Türkiye'nin Yahudi cemaatinin lideri, Türkiye Hahambaşısı Rav İsak Haleva, İstanbul'da 85 yaşında yaşamını yitirdi. Haleva, uzun yıllar boyunca Türkiye'deki Yahudi toplumu için önemli bir dini ve toplumsal figür olarak görev yapmıştı.

Türk Yahudi toplumunun önemli liderlerinden biri olan Türkiye Hahambaşı Rav İsak Haleva, İstanbul'da geçirdiği bir rahatsızlık sonucu 85 yaşında hayatını kaybetti. Haleva, Yahudi cemaatinin dini lideri olarak yıllarca toplumu bir arada tutmuş ve hem dini hem de sosyal konularda önemli adımlar atmıştır.

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