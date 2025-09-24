CHP İstanbul İl Örgütü’nün Beşiktaş Süleyman Seba Kültür Merkezi’nde gerçekleşen olağanüstü kongresi sırasında önemli bir gelişme yaşandı.

Kongrede tek aday olarak konuşan Özgür Çelik, tutuklu bulunan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın hastaneye kaldırıldığını açıkladı.

Çelik açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Bir haber aldık az önce, arkadaşlarım söyledi. Kendisi evinden, ailesinden 600 km uzaklığa, İzmir’e sürgün edilmiş. İki kere kanser atlattı, ciddi kilo kaybı ve sağlık sorunları yaşıyor. Büyük bir düşman hukukuyla, büyük bir zulümle hâlâ cezaevinde. Beylikdüzü Belediye Başkanımız, değerli abim Mehmet Murat Çalık’a selam olsun."

Bu açıklama, CHP İstanbul İl Kongresi’nde önemli bir gündem maddesi olarak dikkat çekti.

Henüz Çalık’ın hastaneye kaldırılma sebebi ve sağlık durumu hakkında resmi bir açıklama yapılmadı.