UEFA soruşturması kapsamında A Milli Takım futbolcusu Merih Demiral 2 maç ceza aldı. Türkiye Futbol Federasyonu, cezaya itiraz için CAS'a gideceklerini açıkladı.

UEFA'nın açıklaması

UEFA'dan yapılan açıklamada, Merih Demiral'ın gol sevincini bozkurt işareti yaparak göstermesi nedeniyle, genel davranış ilkelerine uymadığı, temel nezaket kurallarını ihlal ettiği ve futbol sporunun itibarını zedelediği gerekçesiyle 2 maç men cezası verildiği belirtildi. Açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu oyuncusu Merih Demiral'ın, genel davranış ilkelerine uymadığı, temel nezaket kurallarını ihlal ettiği, spor etkinliklerini sportif olmayan nitelikteki gösteriler için kullandığı ve futbol sporunun itibarını zedelediği gerekçesiyle, katılabileceği toplam iki (2) UEFA milli takım müsabakasından men edilmesine karar vermiştir." denildi.

TFF'nin CAS başvurusu

Türkiye Futbol Federasyonu, Merih Demiral'a verilen 2 maçlık cezanın iptali için Spor Tahkim Mahkemesi'ne (CAS) başvurdu. TFF, bu cezanın haksız olduğunu ve iptal edilmesi gerektiğini savunarak hukuki mücadele başlattı. CAS'a yapılan başvuru sonucunda cezanın iptal edilmemesi durumunda, Merih Demiral, çeyrek finalde Hollanda ile oynanacak maçta ve olası yarı final karşılaşmasında forma giyemeyecek.

Merih Demiral'ın gol sevinci ve tepkiler

Avusturya'ya karşı oynanan maçta attığı gol sonrasında bozkurt işareti yapan Merih Demiral, bu hareketi nedeniyle UEFA'nın dikkatini çekmiş ve soruşturma başlatılmıştı. Gol sevinci sırasında yaptığı bu işaret, bazı kesimler tarafından eleştirilirken, bazı kesimler tarafından da desteklendi. UEFA'nın verdiği ceza, sosyal medyada ve spor camiasında geniş yankı buldu.

TFF'nin savunması ve CAS süreci

TFF, Merih Demiral'ın cezasının iptali için CAS'a yaptığı başvuruda, gol sevincinin sportif bir gösteri olduğunu ve siyasi bir amaç taşımadığını savunuyor. TFF yetkilileri, UEFA'nın kararının haksız olduğunu ve Merih Demiral'ın milli takımda oynama hakkının elinden alınmaması gerektiğini belirtiyor. CAS sürecinin nasıl sonuçlanacağı ve Merih Demiral'ın çeyrek finalde forma giyip giyemeyeceği merakla bekleniyor.