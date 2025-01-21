Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, hakkında başlatılan "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla Ankara'da gözaltına alındı. Dün akşam Ankara'da katıldığı bir yemekte gözaltına alınan Özdağ, Çağlayan Adliyesi'ne getirildi.

Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ali Dinçer Çolak, Özdağ'ın dosyasının terör savcılığına teslim edildiğini ve soruşturmaya gizlilik kararı alındığını açıkladı. Çolak, X platformunda yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Genel başkanımızın dosyası terör savcılığına teslim edildi. Soruşturmaya gizlilik kararı alındı. Adliyenin önünde beklemeye devam ediyoruz. Hukuk ve adalet bir gün herkese lazım olacaktır."

Ümit Özdağ, gözaltına alınmadan önce yaptığı bir konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la ilgili şu sözleri söylemişti:

"Hiçbir Haçlı Seferi Türk milletini Deist, Ateist, Hristiyan yapamamıştır. Erdoğan döneminde Türk milletinin geniş kesimleri Allah'la aldatanlardan dolayı dinlerinden soğumaya başladılar ve Erdoğan döneminde deist, ateist oranı yüzde 16'yı aştı. Erdoğan, Türk milletinin devletini tarikat ve cemaatler arasında dağıtarak, şirk koşanları devlete ortak ederek, Türk milletinin inancına zarar vermektedir. Milyonlarca sığınmacı ve kaçağı Anadolu'ya sokarak, Türk milletinin kültürünü tahrip etmektedir. Yaşanan şey aslında bir AKP faşizmidir."

Özdağ, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Bu konuşmayı 1000 defa daha yapmaya hazırım" ifadelerini kullandı.

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