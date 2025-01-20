Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın Ankara'da bir restoranda yemek yediği esnada gözaltına alındığı öğrenildi.

Hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan soruşturma başlatılan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın Anakara'da bir restoranda yemek yediği esnada gözaltına alındığı öğrenildi.

Özdağ'ın işlemlerinin ardından İstanbul’a götürülmek üzere yola çıkarıldığı edinilen bilgiler arasında.

Halktv.com.tr'ye konuşan Zafer Partisi Genel İdare Kurulu Üyesi Mehmet Akif Cenkci, Özdağ'ın Vatan Emniyet'e getirileceğini söyledi.

Halk TV'ye konuşan Özdağ'ın avukatı Sevda Tunçer, Ankara'da Zafer Partisi liderinin gözaltına alınmadan önce yakın yoların kapatıldığını ifade etti.

Ümit Özdağ'ın gözaltına alındığı esnada telefonda görüştüğü Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bartu Soral, Halk TV'ye yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Genel Başkan Ankara Gaziosmanpaşa'da bir yemeğe gitmişti. Ben de gidecektim yanına, telefon etti ve polisin etrafı sardığını söyledi. Bütün restoranı ve çevre yolları sarmışlar. Ben de restorana doğru gittim haberi aldıktan sonra. Ardından gözaltına almışlar, hastaneye sağlık kontrolüne götürdüler, oradan da İstanbul'a sevk edecekler. Tabi bu hukuki değil, siyasi bir dava."

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