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Ümit Özdağ, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan serbest bırakıldı. Halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçundan tutuklanması talep edildi.

Özdağ, dün akşam Ankara'da yemek yediği restoranda gözaltına alındı. Polis ekipleri tarafından İstanbul'a getirilen Ümit Özdağ, Emniyet'teki işlemlerinin ardından İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında, 19 Ocak 2025'te partisinin il başkanları istişare toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sarf ettiği sözler gerekçesiyle 'Cumhurbaşkanı'na hakaret' iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

Hakkında Cumhurbaşkanına hakaret ve halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçlarından soruşturma başlatılan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ 'ın savcılık ifadesi tamamlandı. Özdağ tutuklama talebi yle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

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