Ümit Özdağ, 19 Ocak’ta partisinin il başkanları istişare toplantısında yaptığı konuşmalar nedeniyle “Cumhurbaşkanına hakaret” ve “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçlamalarıyla soruşturmaya tabi tutulmuştu.

İstanbul Adliyesi’ne sevk edilen Özdağ, nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İlk etapta Metris Cezaevi’ne sevk edileceği açıklanmıştı ancak son anda karar değiştirilerek Silivri Cezaevi’ne götürülmesine karar verildi.

Ümit Özdağ’ın tutuklanması siyaset dünyasında geniş yankı uyandırırken, cezaevi değişikliği de dikkat çekti. Zafer Partisi ve muhalefet kanadı sürece tepki göstermeye devam ediyor.