İstanbul'da ünlü isimlere yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yeni gelişmeler yaşandı. Kan ve saç örnekleri alınan sekiz kişide uyuşturucu madde tespit edildi.

Uyuşturucu operasyonunda 8 ünlü isme inceleme

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından yürütülen operasyon kapsamında çok sayıda ünlü ismin ifadesine başvuruldu. Elde edilen ilk bilgilere göre, ünlülerden alınan kan ve saç örneklerinde uyuşturucu madde kalıntılarına rastlandı.

Aralarında Dilan Polat ve Birce Akalay da var

Soruşturma kapsamında incelenen isimler arasında Dilan Polat, Derin Talu, Berrak Tüzünataç, Deren Talu, Birce Akalay, Kubilay Aka, Metin Akdülger ve Kaan Yıldırım bulunuyor. Laboratuvar sonuçlarına göre bu sekiz kişide uyuşturucu madde kullanımı tespit edildi.

Soruşturma derinleştiriliyor

Yetkililer, operasyonun detaylarının önümüzdeki günlerde kamuoyu ile paylaşılacağını bildirdi. Emniyet kaynakları, elde edilen bulguların ardından bazı isimler hakkında ek ifadeye başvurulabileceğini belirtti.