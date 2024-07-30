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Yangın söndürme çalışmaları devam ediyor.

Yangın, Urla ilçesine bağlı Yağcılar Mahallesi’nde, ormanlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahalledeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, yangına hızla müdahale etmeye başladı. Henüz çıkış sebebi bilinmeyen yangını söndürmek için ekipler havadan ve karadan müdahaleyi sürdürüyor.

İzmir’in Urla ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.

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