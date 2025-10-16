Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, Van’ın Çitören yerleşkesinde 3,5 büyüklüğünde hafif şiddetli bir deprem kaydedildiğini açıkladı. Depremin derinliği 5 kilometre olarak ölçüldü ve ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuz durum veya hasar bildirilmedi.

Depremin merkez üssü ve büyüklüğü

Van Çitören’de gerçekleşen deprem, yerin sığ bir noktasında meydana geldi. Sarsıntı çevre yerleşim yerlerinde de hissedildi. Kandilli Rasathanesi verilerine göre büyüklük 3,5, derinlik ise 5,0 kilometre olarak ölçüldü.

Olumsuz durum veya hasar yok

Şu ana kadar depremle ilgili can kaybı veya ciddi mal kaybı bildirilmedi. Yetkililer, bölgedeki vatandaşları tedbirli olmaya çağırdı.

Son depremler ve AFAD uyarısı

AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından yayımlanan listelerde, İstanbul, Bursa, Yalova, Elazığ, Bolu, Alanya, Afyonkarahisar, Düzce, Muğla, Kayseri, Tokat, Bingöl, Kahramanmaraş, Hatay, Adana, İzmir, Manisa ve Malatya gibi illerdeki son deprem verileri de yer alıyor. Vatandaşlar, resmi kurumların açıklamalarını takip etmeye devam ediyor.