Kırıkkale’de "icbar yoluyla irtikap" soruşturması kapsamında tutuklanan Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırıldı. Soruşturma, Sungur ve bazı belediye çalışanlarının gözaltına alınmasıyla başlamıştı.

Görevden uzaklaştırma kararı

İçişleri Bakanlığı, Kırıkkale’de yürütülen "icbar yoluyla irtikap" soruşturması kapsamında tutuklanan Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur’un görevden uzaklaştırıldığını açıkladı. Bakanlık, sürecin devam ettiğini ve soruşturmanın titizlikle yürütüldüğünü belirtti.

Soruşturma detayları

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri 19 Eylül’de Yahşihan Belediyesi’ne yönelik bir irtikap soruşturması başlattı. Operasyon kapsamında Sungur ile birlikte C.Y, O.U, S.A, Y.N.Y, M.S. ve U.B. gözaltına alındı. Ayrıca S.G.Ç. daha sonra Ankara’da yakalanarak gözaltına alındı.

Önceki operasyonlar

Soruşturma kapsamında 27 Mayıs ve 19 Ağustos tarihlerinde de eski Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz ile M.Ç, C.A, İ.A, M.T, T.A, M.T, A.Ü, Ü.T, K.T, İ.A, F.M, Ş.A. ve M.Ç. gözaltına alınmıştı. Eski başkan Türkyılmaz ve bazı şüpheliler tutuklanırken, diğerleri serbest bırakılmıştı.