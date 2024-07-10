Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, devlet üniversitelerindeki ikinci öğretim programlarının kapatıldığını duyurdu. Geçen yıl 1308 ikinci öğretim programına yaklaşık 80 bin öğrenci yerleşmişti. Bu kararla birlikte, YKS kontenjanlarında önemli ölçüde azalma bekleniyor.

Yükseköğretimde köklü bir değişiklik haberi geldi. YÖK, devlet üniversitelerindeki ikinci öğretim programlarını kapatma kararıyla, öğrenci yerleştirmeleri ve program çeşitliliğinde büyük bir dönüşüm başlatıyor.

YÖK Başkanı Erol Özvar, devlet üniversitelerindeki ikinci öğretim programlarının kapatılma kararını açıkladı. Bu kararın, üniversitelerin program kalitesini artırmaya yönelik önemli bir adım olduğunu vurguladı. Özvar ayrıca, vakıf üniversitelerinin de bu değişikliğe uygun programlar geliştirmeleri gerektiğini belirtti.

Geçtiğimiz yıl 80 bin öğrenci devlet üniversitelerindeki ikinci öğretim programlarına yerleşmişti. Bu yıl yapılan değişiklikle birlikte, YKS kontenjanlarında ciddi düşüşler yaşanması bekleniyor. Mimarlık, eczacılık, psikoloji, beslenme-diyetetik gibi programlarda da kontenjan azaltma kararları alındı. Başkan Özvar'ın açıklamalarına göre, vakıf üniversiteleri de gelecek yıllara yönelik planlamalarını ikinci öğretim programlarının kapatılması kararına göre yapacaklar. İstihdama duyarlı ve geleceğin mesleklerine uygun programlar üzerinde yoğunlaşacakları belirtildi.