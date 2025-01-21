Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan tutuklandı. Antalya’da yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik sarf ettiği “Hiçbir Haçlı Seferi, Erdoğan'ın Türk milletine verdiği zararı vermemiştir” sözleri nedeniyle başlatılan soruşturma kapsamında Özdağ, dün akşam Ankara'da yemek yediği bir restoranda gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Özdağ hakkında “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla soruşturma başlattı. Ancak, soruşturmanın genişletilmesiyle birlikte Özdağ’ın "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlamasıyla da yargılanacağı açıklandı.

Bugün savcılık ifadesi alınan Ümit Özdağ, tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi. Mahkeme, Özdağ’ın "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlamasıyla tutuklanmasına karar verdi.

Zafer Partisi'nden tepki

Zafer Partisi yetkilileri, Özdağ’ın tutuklanmasını sert bir şekilde eleştirerek, bunun siyasi bir karar olduğunu savundu. Özdağ’ın tutuklanması, sosyal medyada ve kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.