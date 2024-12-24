Balıkesir’in Karesi ilçesinde, Kavaklı köyünde yer alan bir mühimmat üretim fabrikasında şiddetli bir patlama meydana geldi. Patlamanın ardından ölü ve yaralılar olduğu bildirildi.

"Sabotaj ihtimali yok"

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, olayın saat 08:25'te gerçekleştiğini aktararak, "12 vatandaşımız hayatını kaybetti. Üç yaralı var, sabotaj ihtimali yok" açıklamasında bulundu.

Ustaoğlu sözlerine, "ZSR patlayıcı üretim tesisinde bir patlama meydana geliyor. Fabrikanın kapsül üretimi yapılan bölümünde patlama meydana geldikten sonra binada çökme oluştu. Şu anda tüm ekiplerimiz burada" diyerek devam etti.

Çıkan yangın sebebiyle bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi ve ambulans sevk edildi. Ekiplerin çalışmaları sürüyor.