Son dakika: Donald Trump'a suikast girişimi! Son dakika: Donald Trump'a suikast girişimi!

Hizbullah, İsrail'in Batı Celile bölgesine saldırı düzenliyor. Bölgeden gelen bilgilere göre, çok sayıda Demir Kubbe müdahalesi yaşanıyor.

Hizbullah’ın İsrail’in Batı Celile bölgesini hedef aldığı saldırılar, bölgedeki güvenlik durumunu gerginleştirdi. İsrail’in hava savunma sistemi Demir Kubbe, bu saldırılara karşı etkin bir şekilde yanıt vermeye çalışıyor. Saldırının detayları ve olası etkileri konusunda gelişmeler yaşandıkça güncellemeler yapılacaktır.

Kaynak: HABER MERKEZİ