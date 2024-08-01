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SON DAKİKA! Hizbullah, İsrail'in Batı Celile bölgesini hedef alıyor. Çok sayıda sayıda Demir Kubbe müdahalesi bildiriliyor. pic.twitter.com/0ofwNWqfKw

Hizbullah’ın İsrail’in Batı Celile bölgesini hedef aldığı saldırılar, bölgedeki güvenlik durumunu gerginleştirdi. İsrail’in hava savunma sistemi Demir Kubbe, bu saldırılara karşı etkin bir şekilde yanıt vermeye çalışıyor. Saldırının detayları ve olası etkileri konusunda gelişmeler yaşandıkça güncellemeler yapılacaktır.

Hizbullah, İsrail'in Batı Celile bölgesine saldırı düzenliyor. Bölgeden gelen bilgilere göre, çok sayıda Demir Kubbe müdahale si yaşanıyor.

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