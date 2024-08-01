Hizbullah, İsrail'in Batı Celile bölgesine saldırı düzenliyor. Bölgeden gelen bilgilere göre, çok sayıda Demir Kubbe müdahalesi yaşanıyor.
Hizbullah’ın İsrail’in Batı Celile bölgesini hedef aldığı saldırılar, bölgedeki güvenlik durumunu gerginleştirdi. İsrail’in hava savunma sistemi Demir Kubbe, bu saldırılara karşı etkin bir şekilde yanıt vermeye çalışıyor. Saldırının detayları ve olası etkileri konusunda gelişmeler yaşandıkça güncellemeler yapılacaktır.
SON DAKİKA!— Bugün ne oldu? (@neoldubugunTR) August 1, 2024
Hizbullah, İsrail'in Batı Celile bölgesini hedef alıyor.
Çok sayıda sayıda Demir Kubbe müdahalesi bildiriliyor.
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Kaynak: HABER MERKEZİ