2023-2024 eğitim öğretim yılı bugün sona erecek. 20 milyondan fazla öğrenci için yaz tatili başlayacak. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yıl sonu dolayısıyla yayımladığı mesajında öğrencilere, öğretmenlere ve velilere ayrı parantez açtı.ANKARA (İGFA) - 20 milyondan fazla öğrenci karnelerini alarak yaz tatiline girecek.

Milli Eğitim Bakanlığı ortaokul öğrencileri için karnelere yeni tasarım yaptı. Karnede ders notlarının yanında sosyal etkinliklere katılım durumları da işlenecek.

Bu yıl ders ortalaması 50 olan öğrencilerden en fazla 3 dersten başarısız olanlar, sorumlu olarak bir üst sınıfa geçecek.

9'uncu sınıflarda 4 ders ve üzeri zayıfı olan öğrenciler sınıf tekrarı yapacak. Sınıf geçmede Türkçe baraj puanı da 70'e çıkarıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı, 1 Temmuz itibarıyla ilkokul 2'nci sınıftan itibaren tüm kademelerde yaz okulu açacak.

BAKAN TEKİN'DEN YIL SONU MESAJI

Öte yandan Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2023-2024 eğitim öğretim yılının sona ermesi dolayısıyla yayımladığı mesajda öğrenci, öğretmen ve velilere hitap ederek "Bir eğitim öğretim yılını daha geride bırakırken her birinizin gösterdiği azim, çaba ve fedakârlıklar için teşekkür ediyorum." dedi.

Mesajında ebeveynlere ayrı bir parantez açan Bakan Tekin, çocukların kitaplarla kurduğu bağı güçlendirmeli, onları ekran bağımlılığından uzaklaştırarak, bilgiye ve öğrenmeye yönlendirilmesini istedi. "Eğlence; televizyon izlemek, dizi takip etmek veya sosyal medyada vakit geçirmekten ibaret olmamalıdır" diyen Bakan Tekin, "Bilgi ve kitaplara dayalı, zihin açıcı aktivitelerle zenginleştirilmelidir. Çocuklarımıza öğrenme süreçlerinde hem teorik bilgileri hem de ahlaki değerleri nasıl başarıyla entegre edebileceğinizi planlamak, onların hem akademik hem de kişisel olarak dengeli ve donanımlı bireyler olarak yetişmelerini sağlar. Ebeveyn olarak kendi öğrenme ve gelişim sürecinize önem vermek, çocuklarınıza sağlam bir örnek olmanın temelidir" diye konuştu.

Bakan Tekin, geçen yıl boyunca "Öğretmenler Odası Buluşmaları"na gösterilen yoğun ilgi ve aktif katılım dolaıyısıyla öğretmenlere gönülden teşekkür ederken, öğrencilerin de her yaz tatilinde olduğu gibi bu yaz da şehirlerimizi ve kültürlerini keşfederek, kendilerini geliştirerek, yeni ilgi alanları keşfederek ve bilgilerinizi artırarak yeni döneme hazırlanması temennisinde bulundu.