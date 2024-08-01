Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda, milli boksör Busenaz Sürmeneli, 66 kilo kategorisinde son 16 turunda Polonyalı rakibi Aneta Rygielska'yı mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

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Busenaz Sürmeneli, karşılaşmayı 5-0 gibi net bir skorla kazandı ve çeyrek finale yükseldi. Çeyrek final mücadelesi 3 Ağustos Cumartesi günü yapılacak​.

Editör: Engin Keskin