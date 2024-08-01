Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda, milli boksör Busenaz Sürmeneli, 66 kilo kategorisinde son 16 turunda Polonyalı rakibi Aneta Rygielska'yı mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

Busenaz Sürmeneli, karşılaşmayı 5-0 gibi net bir skorla kazandı ve çeyrek finale yükseldi. Çeyrek final mücadelesi 3 Ağustos Cumartesi günü yapılacak​.

🇹🇷BUSENAZ SÜRMENELİ ÇEYREK FİNALDE!



🥊Milli boksörümüz Busenaz Sürmeneli son 16 turunda Polonyalı Aneta Rygielska'yı mağlup edip çeyrek finale çıktı.



💪Tebrikler Busenaz Sürmeneli! pic.twitter.com/LEWxLytjMu — TRT Spor Yıldız (@trtsporyildiz) August 1, 2024