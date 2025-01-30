Son Seçim Anketi Açıklandı Ak Parti Ile Chp Arasındaki Fark Büyüyor!

Türkiye’nin siyasi gündemi yoğun bir şekilde tartışılmaya devam ederken, Areda Survey tarafından yapılan son seçim anketi dikkat çekici sonuçlar ortaya koydu. 16-20 Ocak tarihleri arasında 3 bin 166 kişiyle gerçekleştirilen ankette, "Bu pazar milletvekili genel seçimleri olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi.

Seçmen tercihleri nasıl şekillendi?

Anket sonuçlarına göre:

AK Parti: %34,4

CHP: %29,3

DEM Parti: %9,3

MHP: %9,2

İYİ Parti: %5,5

Sonuçlara göre AK Parti ile CHP arasındaki oy farkının açıldığı gözlemlendi.

Özgür Özel’in kırmızı kart eylemi halktan destek görmedi

Areda Survey’in daha önce gerçekleştirdiği bir başka araştırmada, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in "kırmızı kart" eylemi de değerlendirilmişti. Ankete katılanların:

%74,2’si Özel’in eylemini başarısız bulduğunu,

%82,8’i ise bu yöntemin muhalefetin sesini duyurması açısından etkili olmadığını ifade etti.