Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Antonov An-124 tipi uçakla 4 Haziran gecesi yola çıkan Türksat 6A uydusunun SpaceX Cape Canaveral Hava Kuvvetleri İstasyonu'nda son testlerinin yapıldığını belirterek, Florida'daki istasyonda son testlerin ardından Temmuz'un ikinci haftasında uzaya gönderileceğini açıkladı.ANKARA (İGFA) - TÜRKSAT 6A uydusu Spacex Cape Canaveral Hava Kuvvetleri'nin Florada'daki istasyonda son testleri gerçekleştiriliyor.

Amerika Birleşik Devletleri'ne nakli sonrası devam eden standart testlerin tamamlanmasının ardından Temmuz ayının ikinci haftasında yerli ve milli gururumuz Türksat 6A uydumuzu Falcon 9 roketi ile uzaydaki konumuna göndereceklerini açıklayan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yüzde 81in üzerinde yerlilik oranıyla geliştirilen uydumuz 15 yılı aşkın süre boyunca hizmet edeceğini söyledi.

SPACEX FALCON 9 ROKETİYLE FIRLATILACAK

Türksat 6Anın mevcut proje takvimine göre temmuz ayının ikinci haftasında Space X firmasının Falcon 9 roketiyle uzaya göndermeyi planladıklarını söyleyen Bakan Uraloğlu, Türksat-6Anın üretim süreci sonrasında 400'e yakın çevresel ve fonksiyonel testi başarıyla tamamladığını belirtti.

Bakan Uraloğlu, "Türksat 6A uydumuzu taşıyan Antonov An-124 tipi uçak yaklaşık 19 saatlik seyahatin ardından SpaceX Cape Canaveral Hava Kuvvetleri İstasyonu'na inmişti. Yaklaşık 4 saat süren indirme işleminin ardından Türksat 6A uydumuz SpaceXin hangarındaki yerini almıştı. Burada da seyahat sonrası testler gerçekleştiriliyor. Testlerin tamamlanmasının ardından temmuz ayının ikinci haftasında uydumuzu uzaya göndereceğiz" dedi.

Uydunun uzaya gönderilmesi ardından yaklaşık 10 gün sürecek yolculuğun da başlayacağını belirten Bakan Uraloğlu, yörüngesine ulaştıktan sonra da yörünge testlerine başlamasının planlandığını söyledi. "Böylece Türksat 6A ile Türkiyenin uydularının ulaştığı nüfus, 3,5 milyardan 5 milyarın üzerine çıkacak" diyen Bakan Uraloğlu, "Türkiye, kendi haberleşme uydularıyla dünya nüfusunun yüzde 65inden fazlasına ulaşabilir hale gelecek. Ku Band kapasitesi ile yayıncılık sektörüne hizmet verecek. Uydumuz 7,2 kW güç kapasitesi ile 15 yıl boyunca hizmet verecek." diye konuştu.