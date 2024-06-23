Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Antonov An-124 tipi uçakla 4 Haziran gecesi yola çıkan Türksat 6A uydusunun SpaceX Cape Canaveral Hava Kuvvetleri İstasyonu'nda son testlerinin yapıldığını belirterek, Florida'daki istasyonda son testlerin ardından Temmuz'un ikinci haftasında uzaya gönderileceğini açıkladı.ANKARA (İGFA) - TÜRKSAT 6A uydusu Spacex Cape Canaveral Hava Kuvvetleri'nin Florada'daki istasyonda son testleri gerçekleştiriliyor.
Amerika Birleşik Devletleri'ne nakli sonrası devam eden standart testlerin tamamlanmasının ardından Temmuz ayının ikinci haftasında yerli ve milli gururumuz Türksat 6A uydumuzu Falcon 9 roketi ile uzaydaki konumuna göndereceklerini açıklayan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yüzde 81in üzerinde yerlilik oranıyla geliştirilen uydumuz 15 yılı aşkın süre boyunca hizmet edeceğini söyledi.
SPACEX FALCON 9 ROKETİYLE FIRLATILACAK
Türksat 6Anın mevcut proje takvimine göre temmuz ayının ikinci haftasında Space X firmasının Falcon 9 roketiyle uzaya göndermeyi planladıklarını söyleyen Bakan Uraloğlu, Türksat-6Anın üretim süreci sonrasında 400'e yakın çevresel ve fonksiyonel testi başarıyla tamamladığını belirtti.
Bakan Uraloğlu, "Türksat 6A uydumuzu taşıyan Antonov An-124 tipi uçak yaklaşık 19 saatlik seyahatin ardından SpaceX Cape Canaveral Hava Kuvvetleri İstasyonu'na inmişti. Yaklaşık 4 saat süren indirme işleminin ardından Türksat 6A uydumuz SpaceXin hangarındaki yerini almıştı. Burada da seyahat sonrası testler gerçekleştiriliyor. Testlerin tamamlanmasının ardından temmuz ayının ikinci haftasında uydumuzu uzaya göndereceğiz" dedi.
Uydunun uzaya gönderilmesi ardından yaklaşık 10 gün sürecek yolculuğun da başlayacağını belirten Bakan Uraloğlu, yörüngesine ulaştıktan sonra da yörünge testlerine başlamasının planlandığını söyledi. "Böylece Türksat 6A ile Türkiyenin uydularının ulaştığı nüfus, 3,5 milyardan 5 milyarın üzerine çıkacak" diyen Bakan Uraloğlu, "Türkiye, kendi haberleşme uydularıyla dünya nüfusunun yüzde 65inden fazlasına ulaşabilir hale gelecek. Ku Band kapasitesi ile yayıncılık sektörüne hizmet verecek. Uydumuz 7,2 kW güç kapasitesi ile 15 yıl boyunca hizmet verecek." diye konuştu.