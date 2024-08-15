Bu yıl Türkiye genelinde kırılan sıcaklık rekorlarının ardından sonbahar için yapılan tahminler endişe verici. Meteoroloji uzmanları, Eylül ve Ekim aylarında da kavurucu sıcaklıkların devam edeceği konusunda uyarıyor.

Türkiye İçin sonbahar slarmı: Eylül ve Ekim aylarında kavurucu sıcaklar kapıda

Türkiye, yaz aylarında sıcaklık rekorları kırarken, sonbahar aylarında da rahat bir nefes alacak gibi görünmüyor. Avrupa Orta Vadeli Hava Tahminleri Merkezi (ECMWF) tarafından yayınlanan son tahminlere göre, Eylül ve Ekim aylarında da yüksek sıcaklıklar etkisini sürdürecek. Hava Forum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla durumu değerlendirdi ve haritadaki renk tonlarına dikkat çekerek, "Hiç hoş değil, beğenmedik" ifadelerine yer verdi.

Eylül ve Ekim aylarında kavurucu sıcaklıklar bekleniyor

Uzmanlar, sonbaharın gelmesiyle birlikte sıcaklıkların düşmesini bekleyenleri uyardı. Eylül ve Ekim aylarında sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği öngörülüyor. Özellikle Afrika üzerinden gelen sıcak hava dalgalarının Türkiye’yi etkisi altına alabileceği belirtiliyor. Bu durum, sonbaharın serin geçmesini bekleyenler için büyük bir hayal kırıklığı yaratabilir.

Uzmanlardan önemli uyarılar

Meteoroloji uzmanları, sıcaklıkların bu denli yüksek seyretmesinin çeşitli olumsuz sonuçları olabileceği konusunda uyarıyor. Tarımda kuraklık riskinin artabileceği, su kaynaklarının daha fazla zorlanabileceği ve enerji tüketiminde artış yaşanabileceği belirtiliyor. Vatandaşların bu duruma karşı tedbirli olmaları, su tasarrufuna özen göstermeleri ve sıcak havalarda dışarıda fazla vakit geçirmemeleri tavsiye ediliyor.

Türkiye’yi zor günler bekliyor

Sıcaklıkların normallerin üzerinde seyretmesi, özellikle büyük şehirlerde yaşayanlar için ciddi zorluklar yaratabilir. Elektrik tüketiminde artış, klima kullanımının yoğunlaşmasıyla elektrik kesintileri yaşanması gibi olumsuz senaryolar gündeme gelebilir. Ayrıca, bu dönemde artabilecek yangın riski de dikkatle izlenmesi gereken bir diğer faktör.