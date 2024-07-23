Şırnak'ta Gabar Dağı'ndaki petrol sahasında yürütülen sondaj çalışmaları sırasında, sondaj kulesinin beton zemininin çökmesi sonucu ciddi bir iş kazası meydana geldi. Olay sonucunda, mühendis Mehmet İrfan Güler enkaz altında kalarak hayatını kaybederken, 2 işçi de yaralandı.

Son yolculuğuna memleketinde uğurlandı

Genç mühendis Mehmet İrfan Güler, memleketi Manisa'nın Gölmarmara ilçesinde düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Halime Hatun Camii'nde düzenlenen törende, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Ahmet Berat Çonkar, Manisa Valisi Enver Ünlü, Manisa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Zafer Tombul, İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş ve Gölmarmara Belediye Başkanı Cem Aykan gibi yetkililer de hazır bulundu. Cenaze töreni sırasında baba İbrahim Güler'in zor anlar yaşadığı gözlemlenirken, Ahmet Berat Çonkar ve Enver Ünlü aileye destek oldu. Öğle namazının ardından kılınan cenaze namazının ardından Mehmet İrfan Güler gözyaşları arasında toprağa verildi.

Göreve 13 ay önce başlamıştı

İstanbul Teknik Üniversitesi Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği bölümünden 2021 yılında mezun olan Mehmet İrfan Güler’in, aynı üniversitede yüksek lisans yaptığı öğrenildi. Bekar olan Güler'in, 13 ay önce Gabar Dağı’ndaki petrol sahasında göreve başladığı bildirildi. Mehmet İrfan Güler, İbrahim ve Hatice Güler çiftinin iki çocuğundan biri olarak anılıyor.