Teklife göre, Hayvanları Koruma Kanunu'nun amaçlarına "insan, hayvan ve çevre sağlığı gözetilmek kaydıyla" ifadesi eklenecek. Sahipsiz hayvanların kayıt altına alınması ve sahipli hayvan statüsüne geçirilebilmesi için Tarım ve Orman Bakanlığı veri tabanına kaydedilmesi zorunlu olacak.

Yeni Düzenlemeler

Hayvan Bakımevi Tanımı: "Bakanlıktan izin alınmak suretiyle kurulan ve hayvanların sahiplendirilinceye kadar barındırıldığı ve rehabilite edildiği bir tesis" olarak değiştirilecek.

"Bakanlıktan izin alınmak suretiyle kurulan ve hayvanların sahiplendirilinceye kadar barındırıldığı ve rehabilite edildiği bir tesis" olarak değiştirilecek. Rehabilitasyon ve Sahiplenme: Sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanlar hayvan bakımevlerinde toplanacak, burada rehabilite edilerek sahiplendirilinceye kadar bakılacak.

Sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanlar hayvan bakımevlerinde toplanacak, burada rehabilite edilerek sahiplendirilinceye kadar bakılacak. Sahiplenme İlkesi: Bakımevleri dışında bir hayvana bakmak, onun yasal sorumluluğunu alarak sahiplenilmesi suretiyle mümkün olabilecek. Evcil hayvanların yaşam şartları korunacak, ancak sahipli hayvanlarla aynı yaşam desteklerine sahip olmaları ilkesi kaldırılacak.

Bakımevleri dışında bir hayvana bakmak, onun yasal sorumluluğunu alarak sahiplenilmesi suretiyle mümkün olabilecek. Evcil hayvanların yaşam şartları korunacak, ancak sahipli hayvanlarla aynı yaşam desteklerine sahip olmaları ilkesi kaldırılacak. Yerel Yönetimler ve Gönüllü Kuruluşlar: Sahipsiz hayvanların sahiplendirilinceye kadar bakılmaları için hayvan bakımevleri kurarak onların bakımlarını ve tedavilerini sağlayacaklar.

Teşvik ve İdari Tedbirler

Ötenazi: İnsan ve hayvan sağlığı için tehlike teşkil eden, bulaşıcı hastalığı bulunan ya da sahiplenilmesi yasak olan hayvanlar için ötenazi uygulanabilecek.

İnsan ve hayvan sağlığı için tehlike teşkil eden, bulaşıcı hastalığı bulunan ya da sahiplenilmesi yasak olan hayvanlar için ötenazi uygulanabilecek. İdari Tedbirler: Yerel yönetimler, sahipsiz köpeklere ilişkin iş ve işlemlerde gerekli idari tedbirleri alacak.

Yerel yönetimler, sahipsiz köpeklere ilişkin iş ve işlemlerde gerekli idari tedbirleri alacak. Müdahaleler: Hayvanlara yapılacak müdahaleler sadece tıbbi gerekçelerle değil, diğer istisnai durumlarda da yapılabilecek.

Yasal Düzenlemeler ve Cezalar

Hayvan Bakımı: Bakımevi dışında bir yere terk edilen hayvanlar için idari para cezaları artırılacak. Sahipli hayvanın terk edilmesi durumunda hayvan başına 60 bin TL, bakımevi dışında terk edilen sahipsiz hayvanlar için ise 50 bin TL idari para cezası uygulanacak.

Bakımevi dışında bir yere terk edilen hayvanlar için idari para cezaları artırılacak. Sahipli hayvanın terk edilmesi durumunda hayvan başına 60 bin TL, bakımevi dışında terk edilen sahipsiz hayvanlar için ise 50 bin TL idari para cezası uygulanacak. Yerel Yönetimler: Belirli belediyeler hayvan bakımevleri kurmak ve sahipsiz hayvanlara bakmakla yükümlü olacak. Ayrılan kaynaklar başka amaçlar için kullanılamayacak.

Belirli belediyeler hayvan bakımevleri kurmak ve sahipsiz hayvanlara bakmakla yükümlü olacak. Ayrılan kaynaklar başka amaçlar için kullanılamayacak. Kayıt Altına Alma: Kedi ve köpek sahipleri, hayvanlarını en geç 31 Aralık 2025'e kadar dijital kimliklendirme yöntemleriyle kayıt altına aldırmak zorunda olacak.

Muafiyet ve Yükümlülükler

Hayvan Koruma Görevlileri: Teklif ile sokakta sahipsiz hayvan bulunmaması amaçlandığı için "yerel hayvan koruma görevlileri"ne ilişkin hüküm yürürlükten kaldırılacak.

Muhalefet milletvekilleri, teklifin kabul edilmesine tepki gösterdi.