Milli Savunma Bakanlığı, terörle mücadele kapsamında yeni bir açıklama yaptı. Bakanlık, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 12 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, “Terör yuvalarına kilit vurmaya devam ediyoruz. Mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecek” ifadelerine yer verildi.

Bu operasyon, Türkiye'nin terörle mücadelesinin kararlılıkla sürdüğünü ve sınır ötesindeki terör tehditlerine karşı etkili önlemler almaya devam ettiğini gösteriyor. Bakanlık, halkın güvenliğini sağlamak için tüm güçleriyle çalışmaya devam edeceklerini belirtti.