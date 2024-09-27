İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türkiye’nin çevrimiçi suçlara karşı yürüttüğü kapsamlı mücadelenin sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Yerlikaya, yasa dışı bahis ve dolandırıcılıkla mücadele kapsamında yapılan operasyonların bilançosunu açıklarken, dikkat çeken rakamlar verdi. Bakanın açıklamasına göre, bu yılın Haziran ayından itibaren düzenlenen operasyonlarda, toplam 7 milyar 519 milyon 155 bin TL değerinde para ve mal varlığına el konuldu. Ayrıca, tam 65 bin 493 siteye erişim engeli getirilerek yasa dışı faaliyetlerin önü kesildi.

İki farklı suç tipine yönelik 2 bin 880 operasyon

Bakan Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, yasa dışı bahis ve çevrimiçi dolandırıcılıkla mücadeleye yönelik toplam 2.880 operasyon düzenlendiğini duyurdu. Bu operasyonlarda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı ve önemli miktarda para ve mal varlığına el konuldu. Operasyonların detaylarına değinen Yerlikaya, 2023 yılının 4 Haziran tarihinden, 25 Eylül 2024’e kadar geçen sürede, hem yasa dışı bahis çetelerine hem de çevrimiçi dolandırıcılık şebekelerine karşı etkin mücadele yürütüldüğünü belirtti.

Çevrimiçi bahisle mücadelede dev başarı

Bu süreçte yasa dışı bahis suçlarına yönelik gerçekleştirilen operasyonların sayısı 453 olarak açıklanırken, bu operasyonların 81’inin planlı ve projeli operasyonlar olduğu ifade edildi. Bakan Yerlikaya, bu kapsamda 2 bin 950 kişinin gözaltına alındığını ve 1.070 şahsın tutuklandığını söyledi. Bu operasyonlar sonucunda 5 milyar 49 milyon 483 bin TL para ve mal varlığına el konulurken, 27 bin 771 site erişime kapatılarak yasa dışı faaliyetlerin önüne geçildi.

Dolandırıcılığa karşı hız kesmeden mücadele

Yerlikaya, çevrimiçi dolandırıcılığa yönelik düzenlenen operasyonların detaylarına da yer verdi. 2.427 operasyon gerçekleştirildiğini belirten Bakan, bunlardan 363’ünün projeli ve planlı operasyonlar olduğuna dikkat çekti. Dolandırıcılık operasyonlarında 6 bin 585 şahıs gözaltına alındı, 3 bin 311 kişi tutuklandı. Ayrıca, 2 milyar 469 milyon 672 bin TL değerinde para ve mal varlığına el konuldu. Çevrimiçi dolandırıcılıkla mücadelede toplam 39 bin 722 siteye erişim engeli uygulanarak mağduriyetlerin önlenmesi sağlandı.

Suça geçit yok

Bakan Yerlikaya, yaptığı açıklamada, "Özellikle gençlerimizi çevrimiçi yasa dışı bahis ve kumar suçuna karşı korumak için topyekün bir mücadele gerekiyor. Hep birlikte bu mücadeleyi devam ettirelim" ifadelerine yer verdi.