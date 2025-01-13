Japonya, Hyuga-nada Denizi açıklarında meydana gelen 6.9 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. Tsunami uyarısı yapılan deprem, çevre eyaletlerde de paniğe yol açtı.

Depremin merkez üssü belirlendi

Japonya Meteoroloji Ajansı’na (JMA) göre, deprem yerel saatle 21.19’da, 30 kilometre derinlikte Hyuga-nada Denizi açıklarında meydana geldi. Depremin ardından Kochi ve Miyazaki eyaletleri için tsunami uyarısı yapıldı.

Artçı sarsıntılar yaşandı

Depremden kısa bir süre sonra, saat 21.35 ve 21.42’de Hyuga-nada Denizi açıklarında 3.9 ve 4.1 büyüklüğünde artçı sarsıntılar kaydedildi. Depremler, Miyazaki ve Kochi’nin yanı sıra Fukuoka, Saga, Kumamoto ve Oita eyaletlerinde de şiddetli şekilde hissedildi ve bölge halkında paniğe neden oldu.

Tsunami uyarısı yapıldı

Depremin ardından yapılan tsunami uyarısı ile yetkililer, bölge halkını kıyı bölgelerinden uzak durmaları konusunda uyardı. Uyarıların ardından, yerel yönetimler ve acil durum ekipleri hızlı bir şekilde harekete geçti.