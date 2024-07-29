Ünlü oyuncu Neslihan Atagül, sosyal medyada yaptığı bir paylaşımla hayranlarına büyük bir müjde verdi. 2016 yılında meslektaşı Kadir Doğulu ile dünyaevine giren Atagül, 8 yıllık evliliğin ardından anne olacağını açıkladı.

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Sosyal medyadan duyurdu

Neslihan Atagül, Instagram hesabından yaptığı açıklamada, "Bir süre daha mutluluğumuzu mahrem tutmak isterdik. Hakkımız da buydu açıkçası... Velhasılkelam; Biz mutluyuz, memnunuz ve iyiyiz." İfadelerini kullandı.

Atagül'ün paylaşımına sosyal medyada binlerce yorum ve beğeni yağdı.

Editör: Sedef Didem Ezme