Dilan Polat, tutuklanmasının ardından yaşadığı psikolojik baskılar sonucunda intihar girişiminde bulunmuş ve bu nedenle Adli Tıp Kurumuna sevki istenmişti.

Son gelişmelere göre, uzun süredir cezaevinde bulunan Polat, geçtiğimiz günlerde sinir krizi geçirerek kendisini yaraladı. Bu durumun ardından avukatları, Dilan Polat'ın vücudunda kesik ve morluklar oluştuğunu belirterek tahliye talebinde bulundu. Ancak mahkeme, Polat'ın tahliye talebini reddetti. Avukatları, müvekkillerinin sağlık durumunu gerekçe göstererek bir kez daha tahliye talebinde bulundu.

Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Dilan Polat'ın sağlık durumunun değerlendirilmesi için Adli Tıp Kurumu'na sevk edilmesine karar verdi. Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan Polat, geçtiğimiz hafta jandarma ekipleri eşliğinde Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu'na götürüldü ve burada 1,5 saat süren detaylı bir tahlilden geçirildi. Adli Tıp Kurumu'nun hazırladığı rapor, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na ulaştırıldı.

Rapor açıklandı

Raporda, Dilan Polat'ın ruh sağlığıyla ilgili ciddi sorunlar yaşadığı ve bu nedenle 3 ay boyunca Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde tedavi görmesi gerektiği belirtildi. Polat'ın bu süre zarfında cezaevinden hastaneye nakledilerek uzman doktorlar tarafından gözetim altında tutulacağı ve gerekli tedavilerin uygulanacağı ifade edildi.

Polat 3 aylık tedavinin ardından cezaevine geri gönderilecek.