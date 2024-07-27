İzmir'in yoğun trafik noktalarından biri olan Akçay Caddesi, bu sabah Adnan Menderes Köprülü Kavşağı'nda meydana gelen trafik kazasıyla sarsıldı. Kaza, merkez istikametine giden bir aracın yol dışına çıkmasıyla gerçekleşti. Kazanın ardından olay yerine hızla intikal eden ekipler, aracı yoldan çekme çalışmalarına başladı. Bu çalışmaların devam etmesi nedeniyle köprü üzerindeki trafik akımı büyük ölçüde yavaşladı.

Kazanın etkisiyle Adnan Menderes Köprülü Kavşağı'nda trafik yoğunluğu yaşanıyor. Bu güzergahı kullanacak sürücülerin alternatif yolları değerlendirmeleri önerilir. Trafik yoğunluğu nedeniyle oluşabilecek gecikmelerden kaçınmak için sürücülerin sabah ve akşam yoğun saatlerde dikkatli olmaları gerekiyor.

Alternatif rotalar

Kazanın etkilediği güzergahı kullanmak zorunda kalan sürücüler için birkaç alternatif rota önerisi:

Altınyol Caddesi: Merkez istikametine gitmek isteyen sürücüler için bir diğer seçenek.

Mithatpaşa Caddesi: Güzergah üzerinde alternatif bir yol olarak kullanılabilir.