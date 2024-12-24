Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 24 Aralık 2024 tarihinde saat 21.22'de Akdeniz'de meydana gelen depremin büyüklüğünü 4.3 (Mw) olarak açıkladı. Depremin merkez üssü 34.86028° N enleminde ve 31.905° E boylamında yer alırken, derinliği ise 9.81 kilometre olarak ölçüldü.

Can ve mal kaybı bildirimi yapılmadı

Bugün akşam saatlerinde Akdeniz'de 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD’ın verilerine göre, 24 Aralık 2024 tarihinde, saat 21:22:27 TSİ’de gerçekleşen depremin derinliği 9.81 km olarak kaydedildi. Depremin merkez üssü, enlem 34.86028 N, boylam ise 31.905 E koordinatlarında yer aldı.

Şu ana kadar depremden etkilenen bölgelerde can ve mal kaybına ilişkin herhangi bir olumsuz bildirim yapılmadı.