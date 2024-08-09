Akdeniz'de arta arda iki deprem meydana geldi.

Akdeniz'de Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre saat 11.51'de 4,1 büyüklüğünde deprem oldu.

AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 10.38'de, Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında 4,1 büyüklüğünde bir deprem daha kaydedildi.