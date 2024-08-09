Akdeniz'de arta arda iki deprem meydana geldi.
Akdeniz'de Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre saat 11.51'de 4,1 büyüklüğünde deprem oldu.
AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 10.38'de, Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında 4,1 büyüklüğünde bir deprem daha kaydedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) August 9, 2024
Büyüklük:4.1 (Mw)
Yer:Akdeniz - [48.11 km] Kaş (Antalya)
Tarih:2024-08-09
Saat:10:38:21 TSİ
Enlem:36.02167 N
Boylam:28.88667 E
Derinlik:11.76 km
Detay:https://t.co/g1TpWqwbUd@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Kaynak: Haber Merkezi