Altınyol Caddesi merkez istikametinde arıza yapan araç, trafik yoğunluğuna neden oldu. Aracın kaldırılması için çalışmalar sürüyor.

İzmir'in yoğun arterlerinden biri olan Altınyol Caddesi'nde merkez istikametinde seyreden bir araç, Adnan Kahveci Köprülü Kavşağı'nı geçtikten hemen sonra arıza yaptı.

Aracın yol dışına çıkarılması için ekipler hızla harekete geçerken, trafik akışının yavaşlaması nedeniyle araç kuyruğu Bayraklı Belediyesi mevkiine kadar uzandı.

Sürücüler, güzergahı kullanmadan önce alternatif yolları değerlendirmeleri konusunda uyarılıyor.