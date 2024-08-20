İzmir haberleri - Ankara Caddesi üzerinde, Kemalpaşa istikametine doğru viyadük çıkışında sağ şeritte arızalanan bir araç, trafiği adeta kilitledi.

Olay yerinde güvenlik önlemleri hızla alınırken, arızalı aracı yol dışına çekme çalışmaları sürüyor.

Trafik kuyruğu oluştu

Aracın bulunduğu noktadan itibaren geriye doğru ciddi bir trafik yoğunluğu oluştuğu gözlemlendi. Trafik akışı, Özgörkey mevkiine kadar uzanan bir yoğunlukla karşı karşıya.

Yetkililer, bu güzergahı kullanacak sürücüleri alternatif yollara yönelmeleri konusunda uyardı.