2025 yılı asgari ücret zammının açıklanmasının ardından, gözler işsizlik maaşından Genel Sağlık Sigortası primlerine kadar birçok kalemdeki değişikliklere çevrildi. Yeni asgari ücret düzenlemesiyle birlikte birçok ödeme ve prim yeniden şekillendi.

Asgari ücrete %30 zam

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 1 Ocak 2025 itibarıyla geçerli olacak yeni asgari ücreti %30 oranında artırarak net 22.104 TL olarak açıkladı. Mevcut asgari ücretin 17.002 TL olduğu göz önüne alındığında, bu zam milyonlarca çalışanın maaşını doğrudan etkiliyor.

Diğer ücretlerde de artış

Asgari ücrette yapılan artış, işsizlik maaşı ve sigorta primleri gibi birçok kalemde de değişiklik getirdi:

En düşük işsizlik maaşı 7.940,33 TL’den 10.332,43 TL’ye,

En yüksek işsizlik maaşı 15.880,66 TL’den 20.644,86 TL’ye yükseltildi.

Ayrıca, Günlük Genel Sağlık Sigortası (GSS) primleri 600,80 TL’den 781,04 TL’ye, isteğe bağlı en yüksek sigorta primi ise 48.006,05 TL’den 62.407,87 TL’ye çıkarıldı.

"Çalışanların yaşam kalitesi artacak"

Bakan Vedat Işıkhan, yapılan zamların ve diğer ödeme artışlarının, çalışanların yaşam kalitesini yükseltmeyi amaçladığını ifade etti. Yeni ücret düzenlemeleri, milyonlarca çalışan ve işverenin yanı sıra sosyal güvenlik sistemindeki tüm tarafları yakından ilgilendiriyor.