Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, uluslararası mali suçlarla mücadelede ülkelerin performanslarını değerlendiren Mali Eylem Görev Gücü (FATF) toplantısına katılmak üzere Singapur'a gidiyor. Türkiye'nin, 2021'de alındığı gri listeden çıkarılabileceği belirtiliyor.

FATF toplantısı ve Türkiye'nin durumu

FATF, kara para aklama ve terörizmin finansmanı ile mücadelede geri kaldığı için 2021'de Türkiye'yi gri listeye almıştı. Reuters'ın haberine göre, Şimşek 28 Haziran'da yapılacak toplantıya katılacak. Bakan Şimşek, Şubat ayında yaptığı açıklamada, Haziran ayında yapılacak denetim ile gri listeden çıkma sürecinin tamamlanacağını belirtmişti.

Gri liste ne anlama geliyor?

FATF, suç gelirlerinin aklanması, terörizmin finansmanı ve kitle imha silahlarının finansmanının önlenmesi amacıyla 1989'da OECD tarafından kurulan bir organizasyon. Dünya genelinde 200’den fazla ülke FATF tavsiyelerine uyacağını taahhüt etti ve Türkiye de 1991'de FATF'a üye oldu. Bu kapsamda, 1997'de Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) kuruldu.

Türkiye'nin gri listeden çıkma süreci

Şimşek, FATF ile Türkiye'yi gri listeden çıkarmak için teknik çalışmaların tamamlandığını açıklamıştı. "Haziran ayında yapılacak yerinde denetim ile gri listeden çıkma süreci tamamlanmış olacak" diyen Şimşek, Singapur'daki toplantıya katılarak bu sürecin son aşamasını yönetecek.