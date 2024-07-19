Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesaplarının azaltılmasına yönelik önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Şimşek, KKM bakiyesinin düşüş trendini sürdürdüğünü ve bu alanda ciddi mesafeler kaydedildiğini belirtti. Bakan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, TL'ye olan güvenin arttığını ve ekonominin dengelenme sürecinde olduğunu vurguladı.

KKM bakiyelerindeki düşüş

Kur Korumalı TL mevduat ve katılma hesaplarındaki düşüşün sürdüğünü ifade eden Şimşek, KKM hesaplarının 1 trilyon 991,5 milyar TL'den 1 trilyon 942,6 milyar TL'ye gerilediğini belirtti. Bakan Şimşek, KKM hesaplarının kademeli olarak azaltılmasının, programlarının önemli amaçlarından biri olduğunu söyledi.

Ekonomik istikrar ve TL'ye güven

Şimşek, ekonomide dengelenmenin sağlanması, dış kaynak girişinin hızlanması, portföy tercihlerinin TL’ye yönelmesi ve rezervlerin artmasıyla birlikte finansal istikrarın daha da güçlendiğini ifade etti. KKM hesaplarının azalmasının, TL'ye olan güvenin arttığını ve makro finansal istikrarın güçlendiğini gösterdiğini belirtti.

Bakan Şimşek'in açıklamaları

Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi: "TL’ye güven artıyor. Programımızın önemli amaçlarından biri olan KKM (Kur Korumalı Mevduat) hesaplarının kademeli olarak azaltılmasında ciddi bir mesafe aldık. Ekonomide dengelenme, dış kaynak girişinin hızlanması, portföy tercihlerinin TL’ye yönelmesi ve rezervlerin artmasıyla birlikte finansal istikrar daha da güçlenmektedir. KKM stoku TL bazında zirvesi olan geçen yıl ağustos ayına kıyasla 47 haftadır kesintisiz gerileyerek 1,5 trilyon TL azaldı. KKM’nin payı azalırken TL mevduatın toplam mevduat içindeki payı 19 puanın üzerinde artarak yüzde 51,2 seviyesine ulaştı. Döviz dönüşümlü KKM hesaplarına uygulanan faiz alt sınırının azaltılması ve firmaların KKM hesaplarındaki vergi istisnasının sona ermesine ilave olarak ağustos ayından itibaren bireysel KKM hesaplarının da stopaja tabi olmasıyla birlikte bu sürecin hızlanmasını bekliyoruz. Uyguladığımız politikalarla makro finansal istikrar güçleniyor ve ekonomimiz daha dayanıklı hale geliyor."