Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, esnafı ilgilendiren önemli bir düzenlemeyi duyurdu. Bakan Şimşek, 2023 yılı sonu itibarıyla cirosu 50 milyon liranın altındaki küçük işletmelerin, 2024'ün ikinci ve üçüncü geçici vergi dönemlerinde enflasyon düzeltmesi kapsamından çıkarılacağını belirtti. Bu karar, milyonlarca küçük işletme sahibinin vergi yükünü hafifletecek.

Küçük işletmelere büyük kolaylık

Bakan Şimşek’in açıkladığı düzenlemeye göre, 2023 sonu itibarıyla cirosu 50 milyon liranın altında kalan işletmelere, 2024 yılının ikinci ve üçüncü geçici vergi dönemlerinde enflasyon düzeltmesi yapma zorunluluğu getirilmeyecek. Bu adım, küçük işletmelerin vergi yükünü hafifletmek ve finansal rahatlama sağlamak amacıyla atıldı.

Enflasyon düzeltmesinden muafiyet

Yeni düzenleme ile, yaklaşık 1,5 milyon mükellefin geçici vergi dönemlerinde enflasyon düzeltmesi yapması gerekmeyecek. Bu değişiklik, küçük işletmelerin maliyetlerini düşürmeye ve onları daha sürdürülebilir hale getirmeye yönelik bir destek olarak değerlendiriliyor. Bakan Şimşek, bu kararın, esnafın ekonomik zorluklarla başa çıkmasına yardımcı olacağını ve mali yüklerini hafifleteceğini belirtti.

Bakan Şimşek’in açıklamaları

Bakan Şimşek, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Küçük işletmelere kolaylık sağlamak için yaklaşık 1,5 milyon mükellefi geçici vergi dönemlerinde enflasyon düzeltmesi kapsamından çıkarıyoruz" dedi. Bu açıklama, işletmelerin karşı karşıya olduğu mali baskıları azaltmayı ve ekonomide daha geniş bir destek sağlamayı amaçlıyor.

Bu düzenleme, özellikle küçük ölçekli işletmeler ve esnaf için büyük bir rahatlama anlamına geliyor. Uzun süredir enflasyon düzeltmeleri nedeniyle mali sıkıntı yaşayan bu kesim, bu adımla birlikte vergi yüklerinin azalmasını bekliyor. Uzmanlar, bu tür desteklerin, ekonomik istikrarı artırabileceğini ve küçük işletmelerin sürdürülebilirliğini sağlayabileceğini belirtiyor.