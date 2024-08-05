Bakan Uraloğlu, "Tam istediğimiz sonucu almış değiliz, takip ediyoruz ve aktif olarak görüşüyoruz. Bugün bir ilerleme olacağını düşünmüyoruz" açıklamasında bulundu.

Sorunun Çözümü İçin Çalışmalar Devam Ediyor

Uraloğlu, Instagram erişim sorununun çözümü için yetkili mercilerle sürekli iletişim halinde olduklarını belirtti. Ancak, mevcut durumda erişimin yeniden sağlanmasıyla ilgili somut bir ilerleme beklemediklerini ifade etti.

Bu açıklama, Instagram kullanıcıları arasında merak uyandırırken, sosyal medya platformunun tekrar erişime açılma sürecinin ne zaman sonuçlanacağı ise belirsizliğini koruyor. Bakan Uraloğlu'nun açıklamaları, sorunun çözümü için daha fazla zaman ve çalışmalar gerektiğini gösteriyor.