Balıkesir’in İvrindi ilçesine bağlı Gümeli Mahallesi Madra Dağı'nda çıkan orman yangını, geniş çaplı bir söndürme çalışmasıyla kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü başlayan yangın, bölgedeki ormanlık alanda hızla yayıldı.

Yangınla mücadele sürüyor

Yangına müdahale için Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ve yerel belediye ekipleri bölgeye yönlendirildi. Orman bölgesindeki arazinin zorluğu, söndürme çalışmalarını güçleştiriyor ancak ekipler, yangının yayılmasını engellemek için yoğun çaba sarf ediyor.