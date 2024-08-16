İzmir'de dün akşamdan beri çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları devam ederken, yangın İzmir'in Bayındır, Tire ve Manisa'nın Gördes ilçesine de sıçradı. Ekipler, kırsal bölgelerde etkili olan yangını kontrol altına almak için seferber olmuş durumda.

Dün akşam saat 21.10 sularında İzmir’in Karşıyaka ilçesindeki Yamanlar Karatepe mevkiinde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan orman yangını, büyük bir hızla yayılmaya devam ediyor. Yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı ve şehir merkezlerine kadar ilerledi. Bayındır ve Tire ilçelerinde kırsal alanlara sıçrayan yangın, bölgedeki tarım arazileri ve yerleşim yerleri için ciddi bir tehdit oluşturuyor.

Yangınlar kontrol altına alınamıyor

İzmir’in farklı noktalarında devam eden yangınlara müdahale çalışmaları aralıksız sürüyor.