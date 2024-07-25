Türkiye'de çalışma ve sosyal güvenlik alanında önemli bir adım atıldı. Bakan Vedat Işıkhan, belediyelerin SGK prim borçlarının artışını ve bu borçların tahsili için alınacak önlemleri açıkladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, belediyelerin SGK prim borçlarının artış trendine dikkat çekerek, "Parti gözetmeksizin borç bildirimleri belediyelere gönderildi" dedi. Bu adımın, borçların adil ve etkili bir şekilde yönetilmesini sağlamayı amaçladığı belirtildi.

Işıkhan'ın açıklamalarına göre, belediyelerin toplam SGK prim borçları 96 milyar liraya ulaşmış durumda. Bu borcun yüzde 80'i belediye şirketlerine ait. Bakanlık, borçların zamanında tahsil edilmesi gerektiğini vurgulayarak, bu kaynakların milli bir gelir olduğunu ve doğru yönetilmesi gerektiğini belirtti.

Bakanlık, belediye çalışanlarının emeğinin karşılığı olan SGK primlerinin ödenmesinin önemine dikkat çekti. Bu paraların başka amaçlar için kullanılmasının doğru olmadığını ve gelecek yatırımlar için de kritik bir kaynak olduğunu vurguladı.

Vedat Işıkhan, vatandaşların alın teriyle kazandığı kaynakların doğru ve etkin kullanılması gerektiğini belirterek, bu sürecin şeffaf bir şekilde yönetilmesi gerektiğini ifade etti. Borçların tahsil edilmesiyle, belediyelerin mali yapısının güçlendirileceği ve kamu hizmetlerinin kalitesinin artırılacağına dikkat çekti.