İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, yangını kontrol altına almak için yoğun çaba sarf ediyor.

İzmir'in Bergama ilçesinde, Bozyerler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıkan yangın, bölge halkını ve yetkilileri harekete geçirdi. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenememiş olsa da, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri hızlı bir şekilde olay yerine sevk edildi.

Yangına Müdahale Çalışmaları

Yangına müdahale etmek için bölgeye 2 uçak, 3 helikopter ve 15 arazöz gönderildi. Ekipler, yangının daha fazla yayılmasını engellemek ve kontrol altına almak için yoğun bir şekilde çalışıyor.

Bölgedeki Durum ve Önlemler

Yetkililer, yangının başladığı andan itibaren bölgedeki vatandaşları uyardı ve gerekli önlemleri almalarını istedi.

Yangının Çıkış Nedeni Araştırılıyor

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi. Ancak, yetkililer yangının çıkış nedenini araştırmak için incelemelere başladı. Yangın bölgesindeki incelemeler sonucunda, yangının doğal sebeplerden mi yoksa insan kaynaklı mı olduğu belirlenmeye çalışılacak.