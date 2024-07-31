AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Habertürk TV’de yayınlanan programa katılarak Hamas lideri İsmail Haniye'nin İran'daki suikast sonucu öldürülmesi hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Çelik, bu olayın sadece bir suikast değil, aynı zamanda bölgesel bir savaşın tetikleyicisi olduğunu ifade etti. Çelik, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Çelik, suikastın ardından Filistin halkının başı sağ olsun dileğinde bulunarak, suikastın İsrail’in yürüttüğü "soykırım" eylemlerinde yeni bir aşama olduğunu belirtti. 7 Ekim'den beri yaşanan olayları, İsrail’in bölgede geniş çaplı bir savaş çıkarma çabası olarak değerlendirdiğini vurguladı.

Savaş genişleyecek

Çelik, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun, "Bu olaydan sonra bölge haritası değişecek" şeklindeki açıklamalarına dikkat çekti. Çelik, bu tür açıklamaların İsrail’in hedefinin bölgesel savaş olduğunu açıkça gösterdiğini ve suikastın bu amaca yönelik bir adım olduğunu ifade etti.

"ABD Kongresi'nin alkışları suikastları onaylıyor"

Ömer Çelik, Netanyahu'nun ABD Kongresi tarafından alkışlanmasının, bu tür suikastlara dolaylı yoldan onay verildiği anlamına geldiğini belirtti. Ayrıca, İsrail'in farklı ülkelerdeki organizasyonları ile suikastlar gerçekleştirme kapasitesine sahip olduğunu öne sürdü.

"Yeni bir dönüm noktası"

Çelik, bu eylemin bir dönüm noktası olduğunu, bölgesel savaşın artık yalnızca bir risk değil, aktif bir gerçeklik haline geldiğini vurguladı. Suikastın, bölgedeki istikrarsızlık ve şiddetin daha da artmasına neden olacağını ve bu durumun Avrupa ve Akdeniz gibi diğer bölgeleri de etkileyeceğini söyledi.

Bölgesel gerilimler artabilir

Ömer Çelik’in açıklamaları, bölgesel gerilimlerin artabileceğine ve uluslararası barışa yönelik tehditlerin büyüyebileceğine işaret ediyor. Çelik, uluslararası toplumun bu durumu dikkatle takip etmesi gerektiğini belirtti.