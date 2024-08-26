İzmir'in Bornova ilçesi Ankara Caddesi'nde, Osman Kibar Tünel çıkışında yaşanan araç arızası nedeniyle trafikte aksaklıklar yaşanıyor. Kemalpaşa istikametine doğru sağ şeritte arızalanan araç, bölgedeki trafik akışını olumsuz etkiledi.

Arıza ve güvenlik önlemleri

Arızalanan araç, yol kenarına çekilmesi için gerekli güvenlik önlemleri alınarak yol dışı yapılma çalışmaları devam ediyor. Yetkililer, araç arızasının çözülmesi sürecinde güvenlik tedbirlerini artırarak, trafik güvenliğini sağlamak için çaba gösteriyor.

Trafik yoğunluğu oluştu

Arıza nedeniyle sağ şeridin kapanması, trafikte sıkışıklığa neden oldu. Olay yerinden geriye doğru yaklaşık 300 metrelik bir alanda trafik yoğunluğu gözlemleniyor. Bu durum, güzergahı kullanacak olan yol kullanıcıları için gecikmelere yol açabilir.

Yol kullanıcılarına bilgi

Yolcuların, bu bölgeden geçerken alternatif güzergahlar kullanmaları veya trafik durumunu göz önünde bulundurarak seyahat planlarını güncellemeleri tavsiye ediliyor. Yetkililer, aracın en kısa sürede yol dışı yapılması ve trafiğin normale dönmesi için çalışmalarını sürdürüyor.