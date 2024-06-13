Pınarbaşı'nda bulunan fabrikalarda başlayan yangın, kısa sürede büyüyerek büyük bir tehdit oluşturdu. Bu sırada, Evka-3 semtinde de ormanlık alanda yangın çıktı. Yangınların çıkış sebebi henüz bilinmezken, bölge halkı büyük panik yaşadı.

Yangın ihbarlarının alınmasının hemen ardından, bölgelere çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Hem havadan hem de karadan müdahale edilen yangınlara, çevre ilçelerden gelen destek ekipleri de katıldı. İtfaiye ekipleri, yangınların kontrol altına alınması için yoğun bir çaba sarf ediyor.

Pınarbaşı'ndaki yangın

Pınarbaşı'ndaki yangın, bir sanayi bölgesinde bulunan fabrikalarda başladı. Fabrikalarda çalışan işçiler hızla tahliye edildi ve yaralanan olmadı. Ancak, alevler kısa sürede fabrikanın depo alanlarına sıçradı ve büyük maddi hasara yol açtı. İtfaiye ekipleri, yangını kontrol altına almak için yoğun bir şekilde çalışıyor.

Evka-3'teki yangın

Evka-3'teki yangın ise ormanlık alanda başladı ve rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı. Ormanlık alanda bulunan ağaçlar ve bitki örtüsü yangının hızla büyümesine neden oldu. Yangının yerleşim alanlarına sıçramaması için yoğun bir mücadele veriliyor.