Bursa’nın Yıldırım ilçesi Vakıfköy Mahallesi'nde sabah saatlerinde başlayan geri dönüşüm fabrikası yangını, kısa sürede çevredeki 4 fabrikaya sıçradı. Yangının büyüklüğü, bölgedeki evlerin tamamen boşaltılmasına neden oldu ve trafik ekipleri Vakıfköy’e araç girişini kapattı.

Alevler hızla yayılıyor

Saat 10.00 sularında patlak veren yangın, geri dönüşüm fabrikasındaki hammaddelerin hızla tutuşmasıyla geniş bir alana yayıldı. Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına almak için büyük bir çaba sarf ediyor. Ancak, alevler çevredeki kağıt, tekstil ve köpük fabrikalarına sıçrayarak bu tesislerin de yanmasına neden oldu.

Tedbirler ve müdahaleler devam ediyor

Yangının etkilerini azaltmak amacıyla bölgedeki tüm evler tedbiren boşaltıldı. Olay yerine sevk edilen çevik kuvvet ekipleri ve TOMA araçlarının yanı sıra, Tarım AŞ’nin sulama tankerleri ve itfaiye ekipleri hem karadan hem de havadan 40 metrelik merdivenlerle müdahale ediyor. Yangının kontrol altına alınması için ekiplerin yoğun bir şekilde çalıştığı bildirildi.

Trafik kısıtlaması uygulandı

Bölgedeki yangın nedeniyle trafik ekipleri, Vakıfköy’e yalnızca söndürme ve görevli ekiplerin girişine izin verirken, diğer araçların girişini yasakladı. Olay yerinde yoğunluk ve güvenlik önlemleri artırıldı.