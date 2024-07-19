Olay yerine hızla intikal eden Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ve Ayvacık Orman İşletme Şefliği ekipleri, alevlerle mücadele ediyor. Karadan yapılan müdahaleler yoğun şekilde sürerken, bölgedeki vatandaşlar ve ekipler yangının yayılmaması için büyük bir çaba gösteriyor.

Bu sıcak hava koşullarında alevlerin hızla yayılması, yangının kontrol altına alınmasını zorlaştırıyor. Yangının nedeni henüz belirlenmedi, ancak bölgedeki ekipler en kısa sürede bu durumu netleştirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Çanakkale halkı yangının büyümesini endişeyle takip ediyor ve yetkililerden detaylı bilgi bekliyor.