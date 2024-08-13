Sondaki̇ka! Çanakkale Ayvacık'ta Orman Yangınına Yoğun Müdahale

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale devam ediyor. Adatepe köyü yakınlarındaki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, geniş bir alana yayıldı.

Ekipler bölgeye sevk edildi

Yangın ihbarının ardından, bölgeye hızla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri gönderildi. Çalışmalara, 4 helikopter, 4 yangın söndürme uçağı, 2 ilk müdahale aracı, 10 arazöz, 3 dozer ve toplam 104 personel katılıyor. Hem havadan hem de karadan yapılan müdahale ile yangının kontrol altına alınması hedefleniyor.