Uçak içinde bulunan pilot ve öğretmen pilotun hafif yaralandığı bildirildi. Balıkesir Koca Seyit Havalimanı'ndan hareket eden özel bir firmaya ait eğitim uçağının motor kısmında meydana gelen arıza nedeniyle bölgeye polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, olayla ilgili açıklamalarda bulunarak, "Uçak Ezine bölgesine acil iniş yaptı. İçerisinde 2 pilot arkadaş mevcut, sağlık durumları iyi. Uçakta da büyük bir hasar mevcut değil. İlgili ekiplerimiz olay yerinde konuyu araştırıyor," dedi.

Olayla ilgili soruşturma sürerken, uçaktaki hasarın boyutları ve motor arızasının nedeni araştırılıyor.