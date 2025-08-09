Çanakkale’de iki ayrı noktada başlayan orman yangınları, ekiplerin yoğun çabası sonucu tamamen kontrol altına alındı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yangın bölgelerinde soğutma çalışmalarının devam ettiğini duyurdu. Yangının ardından ortaya çıkan tahribat ise havadan görüntülendi.

İlk yangın, saat 13.20’de Çanakkale merkez Sarıcaeli Mahallesi’nde orman dışı bir bölgede çıktı. Şiddetli rüzgarın etkisiyle alevler kısa sürede ormana sıçradı ve yerleşim yerlerini tehdit etmeye başladı. Yüksek sıcaklık ve rüzgar, yangının hızla yayılmasına neden oldu.

Yangın tehlikesi nedeniyle Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi, Engelli Bakım Merkezi ve kısmen açık olan öğrenci yurdu boşaltıldı. Hastaneden 72, bakım merkezinden 57 ve radyo-televizyon vericisinde görevli 2 kişi olmak üzere toplam 131 kişi güvenli alanlara nakledildi. Can kaybı yaşanmazken yaralanma da olmadı.

Merkezdeki yangından sadece 4 dakika sonra Bayramiç ilçesinde de alevler yükseldi. Saçaklı, Ahmetçeli, Doğancı, Zeytinli ve Pıtıreli köylerindeki 654 kişi, risk nedeniyle tahliye edildi.

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey ile Çanakkale Orman Bölge Müdürü Enver Demirci, yangından etkilenen alanları helikopterle inceledi. Orman Genel Müdürlüğü’ne ait hava araçlarından çekilen görüntüler, yangının yarattığı geniş çaplı zararı gözler önüne serdi.

Yangınlarda dumandan etkilenen 24 kişi hastanelere başvurdu. Bu kişilerden 18’inin tedavisinin sürdüğü, hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi. Yangınların çıkış nedenine ilişkin soruşturma kapsamında 4 şüpheli gözaltına alındı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Çanakkale Merkez ve Bayramiç’teki orman yangınları, aralıksız süren mücadelemiz sonucunda tamamen kontrol altına alınmıştır. Soğutma çalışmalarımız kesintisiz devam ediyor. Yeşil Vatan’ı korumak için var gücümüzle çalışmayı sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.